Pierre Hardy Pop Up Butik

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Ünlü Fransız ayakkabı tasarımcısı Pierre Hardy Pop Up butiği Harvey Nichols'ta açıldı.

Farklı tekniklerle tasarladığı ayakkabılarla adından söz ettiren dünyaca ünlü ayakkabı tasarımcısı Pierre Hardy’nin neon ışıklar kullanılarak tasarlanan pop up butiği 30 Ekim - 06 Aralık tarihleri arası Harvey Nichols Kanyon İstanbul’da yer alacak. Pop up butikte Pierre Hardy’nin sanat, mimari ve geometriden aldığı ilhamla yarattığı iddialı ve özgün kadın ve erkek tasarımları moda tutkunları ile buluşacak.

Pierre Hardy tasarımlarını tercih eden dünyaca ünlü yıldızlar arasında; Lady Gaga, Nicole Kidman, Sarah Jessica Parker, Miranda Kerr ve Diane Kruger yer alıyor.