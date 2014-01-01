Plaj elbiseleri gece kıyafetleri gibi

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Argento Beachwear’in 2014 koleksiyonunda yer alan plaj elbiseleri de bikini, mayo ve mayokiniler kadar dikkat çekiyor.

Argento Beachwear’in 2014 koleksiyonunda yer alan bikini, mayo kadar plaj elbiseleri de tasarımları ve renkleriyle çarpıcı, seksi ve dikkat çekici… Pareo, kaftan, mini elbiseler, etekler, şık tunikleriyle en uygun modeli bulmak için Argento 2014 kreasyonundan seçim yapmak çok zor olacak… 2014 katalog çekimlerini Miami ‘de Amerikalı model Nicole Lodl ile gerçekleştiren Argento Beachwear’in sezona damga vuran tasarımlarında bu sene etnik desenler, fırfır ve püsküller dikkat çekerken canlı renkler, tek renkler ve monokrom desenler her zamanki gibi yine yerini koruyor. Altlarda desenli, üst modellerde ise düz renkler göze çarpıyor.



