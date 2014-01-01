Dagi 2014 mayo koleksiyonu, boyundan bağlı mayolar, göğüsleri toparlayan bikiniler ve plaj şıklığını tamamlayan aksesuarlarla plajda da şık ve fit olmak isteyen kadınlara göre!
Her bedene ve zevke uygun modeller bulunan Dagi 2014 mayo koleksiyonunda, vücut yapınıza uygun seçeceğiniz modellerle tüm fazlalıklarınızı kolayca gizleyebiliyorsunuz. Boyundan bağlı mayolar, göğüsleri toparlayan bikiniler, dış giyimde de karşılaşılan şık dokulu ve lazer kesim kumaşlar ve plaj şıklığını tamamlayan aksesuarlarla 2014 Dagi mayo koleksiyonu plajda da şık ve fit olmak isteyen kadınlara hitap ediyor. Dagi 2014 Mayo Koleksiyonu ürünlerine Dagi mağazaları ve www.dagistore.com adresinden ulaşılabiliyor.