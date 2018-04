Oye for Roman 2015 yaz koleksiyonu ile oyunun kuralını yeniden yazıyor.





Roman kadınının feminen ve güçlü silüetini yaz aylarında plajlara taşıyan, Oye for Roman ilk olarak 2012 yazında Oye swimwear ile yaptığı marka işbirliğini 2015 yaz sezonunda da sürdürüyor.Yurt dışında Jenifer Lopez, Kim Kardashian, Eva Longoria ve Gisele Bündchen gibi birçok ünlü isimin tercihi olan Oye swimwear, Roman için tasarladığı bu kapsül koleksiyon zarif ve güçlü çizgileriyle Roman kadını ile paralel bir görüntü sergiliyor.Koleksiyonda siyah rengin hakimiyeti göze çarparken, asimetrik kesimler tül ve deri detaylar ile zenginleştirilerek siyahın iddialı duruşunu destekliyor.Oye for Roman 2 bikini, 8 mayo olmak üzere toplam 10 parçadan oluşan özel koleksiyonu ile yalın bir şıklık sunarken vücut hatlarını toparlayıp düzgünleştirici etkisi ile de kusursuz bir görünüm vadediyor. Koleksiyonda 40’lı yılların yüksek belli bikinileri ve retro havasındaki çapraz mayoları sezonun yeniliği olarak karşımızda…Sınırlı sayıda üretilen Oye for Roman koleksiyonuna ROMAN.COM.TR ve Roman mağazalarından ulaşabilirsiniz.