Plajlar bu yaz Tchibo ile rengarenk...





Tchibo 18 Haziran’da tüm Tchibo mağazalarında, Tchibo.com.tr’de ve 444 28 26 numaralı telefonla sipariş hattında satışa çıkacak teması “Plajlarda Kupa Heyecanı” ile plajları renklendiriyor.Nihayet beklenen yazın gelmesiyle Tchibo, plajlara renkli dokunuşlarda bulunuyor. “Plajlarda Kupa Heyecanı” teması ile her vücut tipine uygun rengarenk bikini ve mayo modellerinin yanı sıra; son derece şık pareo ve plaj aksesuarlarının yer aldığı temada erkekler için de birbirinden iç açıcı modeller mevcut. Bağlama ipli ve boncuklu fonksiyonel üçgen bikini takımı, modern, yeşil aynalı ve plastik camlı güneş gözlüğünün ve hafif tabanlı plaj terliklerinden başka yumuşak ve dökümlü viskoz karışımlı kumaştan üretilmiş uzun etek, kot şort ve farklı tasarımlardaki tişört modellerinin bulunduğu “Plajlarda Kupa Heyecanı” ile bu yaz herkes plajlarda çok şık.“Plajlarda Kupa Heyecanı” temasıyla erkekler için de cazip alternatifler mevcut. Hafif ve hızlı kuruyan şort mayoların, rahat ve hafif pamuk karışımlı kumaştan henley tişörtlerin, ön kısmı kumaşlı slip boxerların yanı sıra bermuda şort ve slip mayoların da bulunduğu tema 18 Haziran’da tüm Tchibo satış noktalarında.Bağlama ipli ve boncuklu. Bikini üstünün yumuşak kupları çıkarılabilir. Bikini altı astarlıdır, iç göstermez. Telefon Sipariş Kodu: 74126. Fiyatı: 49,95 TLŞal, elbise, etek ya da plaj havlusu olarak da kullanılabilir. Yumuşak ve dökümlüdür. Uçları payetlidir.Telefon Sipariş Kodu: 74303 Fiyatı: 32,95 TLModern, yeşil aynalı ve plastik camlı. Unisex. Telefon Sipariş Kodu: 74549. Fiyatı: 34,95 TLYüzey malzemesi dayanıklı ve silinebilir. Ana bölmeli ve iç kısmı ıslak eşyalar için fermuarlıdır. Birçok pratik bölmeye sahiptir. Telefon Sipariş Kodu: 74300. Fiyatı: 42,95 TLHafif tabanlı.Yumuşak bantları sayesinde son derece rahattır. Telefon Sipariş Kodu: 74302. Fiyatı: 29,95 TLYumuşak ve dökümlü viskoz karışımlı kumaştan. Bel kısmının elastik olması sayesinde son derece rahattır.Telefon Sipariş Kodu: 74081 Fiyatı: 59,95 TLPamuklu streç kumaştan. Telefon Sipariş Kodu: 74088. Fiyatı: 54,95 TLHafif ve hızlı kurur. Fileli iç astarı sayesinde son derece rahat ve tam oturur. Telefon Sipariş Kodu: 71417. Fiyatı: 42,95 TLRahat ve hafif pamuk karışımlı kumaştan.Telefon Sipariş Kodu: 74140. Fiyatı: 36,95 TLÖn kısmı çift kat kumaşlı. Cilt dostudur. Telefon Sipariş Kodu: 74263. Fiyatı:22,95 TL