Movom Beachwear, mayo ve bikini tasarımlarındaki sıra dışı modelleri ile plajları festivale dönüştürmeye hazırlanıyor!





Bu yaz renk skalasının en cazibeli ve iddialı tonlarını koleksiyonuna ekleyen Movom Beachwear, tamamen kendi tasarımları olan aztek ve etnik desenleri ile bohem rüzgarını festivale dönüştürerek plajlara taşıyor. Crop top halter yaka görünümlü bikinileri ile siyah beyaz desenleri birleştiren Movom Beachwear, gündüz başlayan eğlenceyi akşama taşımak için sıra dışı modeller sunuyor!Yüksek bel mayolarda retro bir hava yakalayan marka, kendi tasarımları olan yoğun ve etnik desenleri ile her vücut tipini formlu gösterecek kalıplar tasarladı. Bu kalıplar fazlalıkları kapatarak tüm problemleri ortadan kaldırıyor.Mayo ve bikinilerde yakaladığı etnik ve bohem havayı plaj kıyafetlerine de taşıyan Movom Beachwear'ın dökümlü ve güçlü desenleri ile dans ederken kendinizi çok iyi hissedeceksiniz!