Bu yaz, gözlük modasında göze çarpan benzersiz desenlere devam eden eğilim ve mükemmel konfor arayışı baskınlığını hissettiriyor…









Italia Independent, ödüllü teknolojiler eşliğinde geliştirdiği ve benzersiz bir şıklığın yanı sıra mükemmel konfor sunan tasarımları ile bu yaz da alıştığımız cesur duruşu ile yazlık mekanlarda fırtına gibi esmeye devam ediyor. Fark yaratan Italia Independent desenleri, yaz sezonunda beach modasında baskınlığını hissettiriyor.Modaya yön veren duruşu ile ayrışan TOM FORD, cat-eye tasarıma getirdiği usta yorum ile bu yaz da farkını ortaya koyuyor.HALLY and SON, kendine has vintage yorumunu, katlanabilme özelliği ile dikkat çeken 535 modelinde fonksiyonellik ile buluşturuyor.