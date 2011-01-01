Önümüzdeki yaz gardırobunuzun, tepeden tırnağa kuş tüyü trendinin kanatları altında olacağını Tom Ford, Marc Jacobs, Dries van Noten, Oscar de la Renta gibi yüksek moda markalarının 2019 İlkbahar/Yaz koleksiyonlarından öngörmek hiç de zor değil. Özellikle de Valentino’nun defilesinde tam anlamıyla kuş tüyü güzellemesine tanık olduğumuzu düşünürsek! Kuş tüylerinin yeniden günlük kıyafetlere taşınacağı Dolce&Gabbana ve Mulberry’nin 2018 Sonbahar defilelerinin kodlarında zaten gizliydi. Sizin anlayacağınız, bu tüy kadar hafif trendin ağırlığını en kısa zamanda üzerimizde hissetmemiz an meselesi.
Dolce&Gabbana
Schiaparelli