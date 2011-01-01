Geçtiğimiz ay Paris’te gerçekleştirilen 2019 İlkbahar/Yaz Couture haftasında başta Chanel ve Schıaparellı defileleri olmak üzere başrolde yine tüyler vardı.

Önümüzdeki yaz gardırobunuzun, tepeden tırnağa kuş tüyü trendinin kanatları altında olacağını Tom Ford, Marc Jacobs, Dries van Noten, Oscar de la Renta gibi yüksek moda markalarının 2019 İlkbahar/Yaz koleksiyonlarından öngörmek hiç de zor değil. Özellikle de Valentino’nun defilesinde tam anlamıyla kuş tüyü güzellemesine tanık olduğumuzu düşünürsek! Kuş tüylerinin yeniden günlük kıyafetlere taşınacağı Dolce&Gabbana ve Mulberry’nin 2018 Sonbahar defilelerinin kodlarında zaten gizliydi. Sizin anlayacağınız, bu tüy kadar hafif trendin ağırlığını en kısa zamanda üzerimizde hissetmemiz an meselesi.





Dolce&Gabbana





Schiaparelli



