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Prada Double bag

Özgün, minimal ve hafif bir çanta!
Deri dış ve nappa iç yüzeyi ile Prada Double Bag, son derece hafif ve tasarımıyla da göz dolduruyor. İç bölümde yer alan kapaklı cebi tek başına clutch olarak da kullanabildiğiniz Prada Double Bag tek bir çantada iki farklı seçenek sunuyor.
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O çanta!
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Desen etkisi
Dairesel hareket
Son moda haber
Yalın iddia
O çanta!

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