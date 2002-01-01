Modanın eğlenceli dokusu püsküller bu sezon altın çağını yaşıyor. Sadece kıyafetlerle sınırlı kalmayıp her türlü ayrıntıda karşımıza çıkıyor. Stiliniz üzerinde minik bir hareket çok fark yaratabilir.

Fotoğraf: Nurdan Usta

Styling: Feray Kanpolat

Styling Asistanı: Çağlayan Çavdaroğlu







Blüz: Twist 299 TL, Ayakkabı: Michael Kors 920 TL



Yıllardır modası geçmeyen püsküller şüphesiz bu sezonun da en iddialı trendleri arasında. Küçük detaylarla bile kıyafetinize hareket katmak mümkün.







Çiçek, fiyonk, file, hatta üzerine bir de boncuk... Kafası karışık görüntüler podyumlarının en iddialıları olmayı başardı.



Podyumlarda fırtına gibi esen püsküller tasarımcıların ellerinden omzumuza, belimize, elimize her yere uzanıyorlar.





Çanta: Agenda 79.90 TL, Küpe: Merih Öğün 120 TL, Küpe: Selin Ecer 250 TL, Kolye: Ferda Ekberi 120 TL, Pantolon: Twist 229 TL



Aksesuarlar da püskülden payına düşeni alıyor. Özellikle çanta ve küpe seçimlerinizde oyunuzu ondan yana kullanın.



Güneşin enerjisine ayak uydurmak için hareketli yardımcı oyunculara ihtiyacımız var.



