Fotoğraf: Nurdan Usta
Styling: Feray Kanpolat
Styling Asistanı: Çağlayan Çavdaroğlu
Blüz: Twist 299 TL, Ayakkabı: Michael Kors 920 TL
Yıllardır modası geçmeyen püsküller şüphesiz bu sezonun da en iddialı trendleri arasında. Küçük detaylarla bile kıyafetinize hareket katmak mümkün.
Çiçek, fiyonk, file, hatta üzerine bir de boncuk... Kafası karışık görüntüler podyumlarının en iddialıları olmayı başardı.
Podyumlarda fırtına gibi esen püsküller tasarımcıların ellerinden omzumuza, belimize, elimize her yere uzanıyorlar.
Çanta: Agenda 79.90 TL, Küpe: Merih Öğün 120 TL, Küpe: Selin Ecer 250 TL, Kolye: Ferda Ekberi 120 TL, Pantolon: Twist 229 TL
Aksesuarlar da püskülden payına düşeni alıyor. Özellikle çanta ve küpe seçimlerinizde oyunuzu ondan yana kullanın.
Güneşin enerjisine ayak uydurmak için hareketli yardımcı oyunculara ihtiyacımız var.