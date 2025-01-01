Güzel oyuncu Mila Kunis’in tarzını mercek altına aldık.

Bu yıl Los Angeles, California’daki Barker Hangar’da düzenlenen MTV Film ve TV Ödülleri Töreni’nde ödül verenler arasında güzel oyuncu Mila Kunis de vardı. Kunis, kısa, beyaz tişörtü ve beyaz çizgili kırmızı pantolonuyla ‘taze ve seksi’ olarak değerlendirildi, ayrıca bu rahat tavrıyla gecenin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Kunis’inki gibi yandan şeritli, kareli veya puantiyeli bol kesim ya da jogger pantolonlar bu sezon casual bir şıklık yaratmak için ideal. Bu trendi yakalamak için pantolonları dilerseniz beyaz basic tişörtle, dilerseniz pantolonla benzer desenlerdeki gömleklerle kombinleyin.





ROMAN 369 TL





H&M 29.90 TL





ZARA 199.95 TL



