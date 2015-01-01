Rahat ve şık

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Dagi, 2015 ilkbahar-yaz koleksiyonuyla rahatlık ve şıklığı, canlı ve iç açıcı renklerle birlikte getiriyor!

Dagi, 2015 ilkbahar-yaz iç giyim ve konfeksiyon koleksiyonunu satışa sundu. Yaz esintisini taşıyan canlı renklerin yer aldığı koleksiyonda somon, fuşya, buz mavisi, pembe, mint yeşili ve pastel renklerin yanı sıra her mevsimin vazgeçilmez renkleri siyah ve beyaz da yer alıyor.

Koleksiyonda, üçlü pijama ve gömlek pijama takımları, spor ve klasik gecelikler, sabahlıklar, eşofmanlar, hem evde hem sokakta giyilebilecek şort takımlarının yanı sıra anne-kız pijama takımları ile baba-oğul pijama takımları, büyük beden pijama takımları ve lohusa takımları yer alıyor. Erkek konfeksiyon koleksiyonunda ayrıca pamuklu ve poplin 3 ‘lü pijama-şort takımları ile bermudalar da bulunuyor. Koleksiyona Dagi mağazalarından ve www.dagistore.com adresinden ulaşabilirsiniz.