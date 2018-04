Rengarenk

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

New Era 2014 ilkbahar- yaz model çok renkli!

Jennifer Lopez, Jay-Z, David–Victoria Beckham, Christina Aguilera, Justin Bieber, Rihanna, Madonna gibi dünyaca ünlü birçok yıldızın vazgeçemediği Amerika'nın en büyük ve en hızlı büyüyen şapka markası New Era yepyeni 2014 ilkbahar- yaz modelleri ile karşımızda. Ünü dünyaya yayılmış Amerikan Baseball liginin New York Yankees şapkalarını üreten ve Amerikan Baseball liginin resmi sponsoru olan New Era'nın koleksiyonuna siz de göz atın. Biz bu pembeli şapkayı çok sevdik. Fiyatı: 99.90 TL