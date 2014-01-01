Rengarenk uyum

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Natalie Joos, Kipling İlkbahar Yaz 2014 sezonunda kendi adıyla bir koleksiyon tasarladı.

Natalie Joos; www.talesofendearment.com’da, moda ve stil yazılarıyla dikkat çeken, son zamanların stil sahibi süper kadınlarından biri. Tam anlamıyla bir Kipling hayranı olan Belçikalı Joos, Paris’ten Newyork’a moda severlerin gönlünü fethederek, kısa zamanda kendi gibi süper kadınların en çok takip ettiği yazarlardan biri haline geldi. Kipling koleksiyonu, Joos’un teknorenk yaşam tarzı ve moda kimliği ile kendi tecrübesini birleştiriyor. Yolculuk eden kadınlar için küçük bir makyaj çantası, haftasonu gezmeleri için bir kol çantası ve iki boy bavuldan oluşan mükemmel bir seyahat seti sunuyor. Çantaların her birinde, Natalie’nin hayranlık duyduğu vintage renk şemasından farklı renk kombinasyonları kullanılıyor. Koleksiyon, Haziran 2014 itibariyle Kipling mağazalarında ve www.kipling.com.tr ’de satışta olacak.



