Dünyanın ilk renk değiştiren gözlükleri ile Italia Independent, bir gözlükte pek çok farklı gözlük deneyimi yaşatıyor!
Italia Independent, sürpriz renk ve desen alternatifleri ile hazırladığı, 30°C üzerinde renk değiştiren ‘I-Thermic Serisi’ ile yenilikçi marka algısını pekiştiriyor. I-Thermic’e renk değiştirme özelliğini kazandıran özel işlem, renkli pigmentli bir enzimin 30°C sıcaklıkta transparan hale gelerek, temeldeki doku ve rengi görünür kılmasını sağlıyor. Kullanan kişinin bulunduğu ortam ve fiziksel durumu ile etkileşim halinde olan I-Thermic, sürpriz ve benzersiz bir görünüm sağlıyor.