Renklerin enerjisi

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United Colors of Benetton Sonbahar-Kış 2013 imaj kampanyasında farklılıkların birleşmesiyle geleceği nasıl oluşturduğunu göstermek için müzik etrafında dönüyor.

Benetton, Sonbahar-Kış 2013 imaj kampanyasında ünlü moda fotoğrafçısı Mikael Jansson ile çalıştı. United Colors of Benetton’un Sonbahar-Kış 2013 imaj kampanyası, insan, kültür, kimlik farklılıklarını müzik ile birleştirerek müziğin etrafında dönüyor. Bu kampanya, moda ve müzik endüstrisinin dikkat çeken parlak 6 genç yeteneğin yaydığı ‘ renkli enerjiyi’ ortaya koyuyor.





