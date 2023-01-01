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Renklerle dans

Pastelin büyüsüyle yeni bir kimlik kazanıyoruz bu sezon. Soft renklerin dingin asaleti, baharın tam da aradığı stilin anahtarını sunuyor.

Fotoğraf: Nurdan Usta
Styling: Aslıhan Sever
Styling Asistanı: Sudenaz Tuğcu

Yalın ve flörtöz
Uçuk pembe, lila, limon sorbe, fıstık yeşili; ilkbahar-yaz modasının kilit renklerini oluşturuyor. Daha feminen ve modern bir duruş sergileyen bu renkler, yalın tasarımlarda kendini daha iyi gösteriyor. Özellikle tül ve satenlerde kendini öne çıkaran bu renkleri kullanırken, daha sade ve dingin bir stili tercih edin.


Tac: Forever New 39.90 TL
Elbise: Ted Baker (Brandroom) 599 TL
Cüzdan: Forever New 119.90 TL

    
                         Bust2 2550 TL



                      Max&Co. 1189 TL