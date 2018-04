Renkli yaz!

Gipsy by Roman 2015 İlkbahar-Yaz sezonunda canlı renkleriyle enerjimizi yükseltirken cool bir şıklık vaat ediyor.

Gipsy by Roman koleksiyonu Roman mağazalarında ve roman.com.tr adresinde keşfedilmeyi bekliyor. 70’li yılları işaret eden denim grubu, spor-şık giyinmeyi sevenler için oldukça ideal. Kolaj efektli ve çiçek desenli elbiseler, jakar kaplar, canlı renkleri ve çiçek desenleriyle pantolonlar, yaz aylarında rahatlığınıza şıklık katacak eğlenceli, baskılı tişörtler modern formlarıyla ve doğru kumaş seçenekleriyle koleksiyonda hayat buluyor. Rahat olduğu kadar şık giyinmeyi sevenler için Gipsy by Roman günün her saatine uygun dikkat çekici parçalar ve aksesuar seçenekleriyle modern ve çabasız şıklık sunuyor.