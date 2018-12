Sonbahar-kış sezonu neon renkler ve asimetrik kesimlerle modada 80’li yıllar nostaljisi estiriyor. Biz de bu ay, Yasak Elma’da rol alan Şevval Sam’ın tarzına odaklandık.

Bu sezon hem zamansız bir şıklık yaratmak hem de trendi olmak istiyorsanız 80’lerin izinden yürüyün. Nar çiçeğinden bayrak kırmızısına uzanan her tonda bir parçaya gardırobunuzda yer açın hatta kırmızı tonlarını leopar efekti yaratan oversized ceketlerle kombinleyin.





H&M 129 TL





FOREVER NEW 79.90 TL





ZARA 399.95 TL





NINE WEST 599 TL





BEYMEN 99 TL