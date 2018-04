Rihanna’nın favori jean’i

Okyanuslardan toplanan plastik atıkların geri dönüştürülmesiyle üretilen kumaşlardan hazırlanan jean'ler ünlülerin de tercihi!

Rihanna, G-Star Raw’un okyanuslardaki plastik atıkların geri dönüştürülmesiyle elde edilen kumaştan üretilen RAW for the Oceans koleksiyonundan Type C jean pantolonuyla bir kez daha New York sokaklarında objektiflere yakalandı. Bir diğer ünlü şarkıcı Pharrell Williams’ın tasarım sürecine dahil olduğu koleksiyona desteğini bu şekilde gösteren Rihanna’nın pantolonu RAW for the Oceans İlkbahar/Yaz 2015 koleksiyonundan.