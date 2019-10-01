Rihanna, New York Moda Haftası’nda markası Savage X Fenty ile Broadway’den hallice bir defile gerçekleştirdi.

İç çamaşırı endüstrisinin Victoria’s Secret kuralları, yerini Rihanna’nın kurallarına bırakıyor. New York Moda Haftası’nın en çok konuşulan şovu hiç şüphesiz Savage X Fenty oldu. Gigi Hadid, Cara Delevingne gibi isimlerin yanı sıra; kusursuz güzellik algısını ters yüz eden modeller ve tabii ki Rihanna Broadway’den hallice bir şovla parlıyordu. Tüm davetlilerin anı yaşadığı şovda, modern insanın yeni uzvu akıllı telefonlarsa Riri kurallarıyla yasaklandı. Tek rakibi Victoria’s Secret’ı klişe mertebeye yollayan bu cüretkar iç çamaşırı algısı, kadın bedenini metalaştırmayan çizgisiyle moda tarihinde bir ilki yaşatıyor. Teşekkürler Riri!





