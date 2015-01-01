Romantik, cesur ya da sportif...

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Calzedonia İlkbahar/Yaz 2015 koleksiyonunda neler var?

İlkbahar aylarında dantel efektli ve puantiyeli çorap seçenekleri, ekru, nude, açık kahve, pembe ve gri tonlarıyla bacaklara sofistike bir hava katmaya hazırlanıyor. Siyahın asalaetinden vazgeçemeyenler için göz alıcı seçenekleriyle parlak ya da dantelli modeller de Calzedonia’da. Tercihi romantizmden yana olanlara canlı renklerdeki çiçek ve kelebek desenli çoraplar “orman perisi” etkisi yaratıyor.

Sportif bir görünüm için Calzedonia, gün boyunca taşıyabileceğiniz çizgili ve yine dantelli çorap seçenekleriyle hem spor ayakkabılarla hem de topuklularla rahatlıkla giyebileceğiniz alternatifler sunuyor.