Rosie Huntington'un Sevgililer Günü önerisi

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Top model ve Hollywood yıldızı Rosie Huntington Whiteley’nin, Marks&Spencer için hazırladığı Rosie for Autograph koleksiyonunu kaçırmayın.

Marks & Spencer’ın Rosie Huntington-Whiteley iş birliğinde hazırlanan Rosie for Autograph koleksiyonu birbirinden cazip ve baştan çıkarıcı parçalardan oluşuyor. Bu koleksiyondaki Fransız danteli detaylı, vintage etkili, pembe ipek takım Sevgililer Günü için mükemmel bir seçenek. Vintage detayların dantel ve ipekle buluştuğu takım koleksiyonun en göz alıcı ve sofistike parçalarından biri.



































