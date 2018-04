Sade, rahat ve şık

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Burcu Kara ile, hayatı ve stili üzerine...

Röportaj: Sinem Gürleyük

Fotoğraf: Tayfun Çetinkaya

Palto: Michael Kors

Yüzük: Assos



Oyuncu ve sunucu Burcu Kara da her kadın gibi modaya fazlasıyla meraklı. Elbette işi gereği kendine ve trendlere çok daha fazla vakit ayırıyor. Bu yüzden Kara’yla bir araya geldik,

kendi gardırobundan parçalarla bize dört kombin hazırlamasını istedik. Stilini daha yakından tanıdık.



Stil mi moda mı?

Stil elbette. Modayı da takip ediyorum ama moda olan şeyler herkese yakışmıyor. Bir şey moda olduğu için giymeyi tercih etmem asla.



Tarzınızı tanımlayan üç kelime ne?

Renkli, rahat ve şık.



Stilinizin vazgeçilmez parçaları neler?

Siyah deri ceket, topuklu ayakkabılarla kullandığım İspanyol paça pantolonlar ve beyaz tişörtler.



Alışveriş duraklarınız nereler?

Yurt dışından alışveriş yapmayı seviyorum. New York’ta birçok markanın iç içe satıldığı hastası olduğum yerler var. Genelde oralardan alışveriş yapıyorum. İstanbul’da Mehtap Elaidi, Nej, Tuvanam, Simay Bülbül uğrak yerlerimden. Tabii Beymen ve Harvey Nichols da vazgeçilmezlerimden. Chloé markasının ürünlerine de bayılıyorum. Alice+Olivia, Academia, Maje ve Que’nun tasarımlarını da sade ve rahat olduğu için tercih ediyorum.



İstanbul’da alışveriş için gizli duraklarınız var mı?

Kapalı Çarşı’nın ara sokaklarına, avlularına girip bir şeyler bakmayı da çok seviyorum. Çukurcuma ve Taksim’de bulunan pasajlardaki kıyafetlere de zaman zaman göz atıyorum.



En çok hangi modacı sizi cezbediyor?

Marc Jacobs’ın yaptığı her şeyi kullanabilirim. Ruhuma hitap eden bir modacı.



Kıyafetlerinizin üzerinde küçük değişiklikler yapar mısınız?

Yok hiç öyle şeyler yapmam. Kardeşim o konuda süperdir. Ben hiç akıl edemem.



Asla giymem dediğiniz neler var?

90’ların moda akımları hiç benlik değil. Bakamıyorum bile.



Bağımlısı olduğunuz güzellik ürünleri var mı?

Cilt bakımım için Darphin ürünleri kullanıyorum.



Evde kendi kendinize yaptığınız maskeler, karışımlar var mı?

Sodayı her bulduğumda, her içtiğimde mutlaka yüzüme sürüyorum. Bunun dışında yaptığım pek bir şey yok. Eskiden çok uğraşırdım ama artık pek yapamıyorum. Üşeniyorum galiba. Eve geldiğim zaman gerçekten makyajımı çıkartacak bile halim olmuyor bazen.



Estetik yaptırmayı düşünür müsünüz?

Yaptırmayı hiç düşünmedim ama gerekirse neden olmasın. Ama artık vitamin iğneleri, botoks, mezoterapi gibi şeyler yaptırmayı düşünüyorum. Cildimin geçen yıllara, yer çekimine, kameralara, ışıklara, makyaj malzemelerine, İstanbul’a, strese, trafiğe karşı verdiği savaşa destek olmam gerekiyor sanırım.



Makyaj çantanızın vazgeçilmezleri neler?

Fondötende de tercihim Darphin, göz altı kapatıcım Bobbi Brown, allıklarım Guerlain ve i.d. Rujda bağımlılığım yok, tamamen renklere göre ilerliyorum. Artık maskara da kullanmıyorum. İpek kirpik taktırdım ve hayat böyle çok rahat!



Spora ne kadar vakit ayırıyorsunuz?

Hiç. Hayatta disipline olamadığım tek şey spor. Benim gibi bir disiplin abidesinin bunu yapamaması garip ama olmuyor işte. Çok tembelim bu konuda.



Ne yiyip ne içiyorsunuz, formunuzu nasıl koruyorsunuz o zaman?

Gemlikliyim, tamamen zeytin ve zeytinyağına bağlı hayatım. Yani hep hafif yemekler yiyorum. Aslında yaptığım şey şu; vücut döngüsünü hızlandırmak ve mideyi boş bırakmamak. Benim bütün sistemim bunun üzerine kurulu.



Bu aralar kalbiniz en çok ne için çarpıyor?

Bu aralar kalbim en çok işim için çarpıyor. Çünkü vaktimin büyük bölümünü o alıyor.



Yine bir ‘dönem’ işiyle çıktınız karşımıza…

Benim ruhum, kafam hep eskilerde zaten. O yüzden seviyorum dönem işi yapmayı. ‘Tatar Ramazan’ın beni çok mutlu eden bir seti var.



Peki ya televizyon?

Dizi sebebiyle bu sene olamadı. Aslında her sene bir televizyon programım olurdu. En son çok mutlu olarak üç sene ‘Bi’Dünya Tasarım’ı sundum. Çünkü tasarıma, farklı olana ve estetik olan her şeye ilgim var. Kısaca televizyonda yine bir şeyler yapmayı istiyorum. Çünkü televizyon programı başka bir şey. Orada Burcu oluyorum, kendim oluyorum. Televizyon benim nefes alma alanım.



Aşık mısınız şu anda?

Aşk güzel bir şey. Nokta.



Hayatta kendinizi mutlu etmenin yollarını buldunuz mu?

Deniz beni çok mutlu ediyor. Kıyısında olmak, yüzmek, yelkenliyle açılmak, balık tutmak… Bir de çocuklarla ilgili bir şeyler yapmak beni mutlu ediyor. Bir çocuğun gülümsemesini sağlamak hayattaki en büyük mutluluk sebeplerimden biri.



Hangi hayallerle yastığa başınızı koyuyorsunuz bu aralar?

Çok hayal kurduğum bir dönemde değilim galiba.



Bu mutluluktan mı mutsuzluktan mı?

Elbette şu anda sıcacık bir ülkede, deniz kıyısında, bir hamakta yatmak iyi olurdu! Bunun dışında özlem duyduğum bir şey yok. Büyüdüğümü hissediyorum. Sağlıklı olmak, sevdiklerimin, ailemin, ülkemin durumunun iyi olması, mutlu, huzurlu, güler yüzlü insanlarla birlikte yaşamak dışında pek bir isteğim olduğu söylenemez. Bu noktadan sonra, kimin hayatına nasıl dokunabilirim?’in peşindeyim. Yani sadece kendim için yaşamıyorum. Dünyaya ne için geldiğimi sorguluyorum. Yiyelim, içelim, gezelim, para kazanalım, harcayalım, uyuyalım, kalkalımdan ibaret değil hayat. Bu yüzden iyi insan olmak üzerine kendimi terbiye etmeye çalışıyorum. ‘Her şeyin daha iyi olması için ne yapabilirim?’in üzerine gidiyorum ve elimden geleni yapmaya çalışıyorum.