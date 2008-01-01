Fotoğraf: Nurdan Usta
Styling: Feray Kanpolat
Dikkat dikkat!
Modanın en göz alıcı renklerinden olması sizi aldatmasın, sarıyı gece kıyafetlerinde kullanmak ustalık ister. Dikkat çekmek ve dikkat çekici olmak arasındaki farkı kanıtlamak için özellikle aksesuar seçimlerine özen gösterin. Abartıdan uzaklaşın.
Alexis Mabille
Max Mara
Podyum yandı!
Ünlü tasarımcılar ilkbahar-yaz sezonunda iddialarını konuşturdu. Sarının neredeyse her tonu podyumdan geçti.
Schiaparelli
Rochas
Neon alarm
İşte bu başka! Sarının yeşile yakın neon tonu her yerde karşınıza çıkacak. Özellikle transparan trençkot ya da gömleklere çok yakışıyor.