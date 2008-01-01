Kartelanın ilhamını güneşten alan tonları sezona neon parlaklığı ile girdi! Gecesi ayrı gündüzü ayrı iddialı.

Fotoğraf: Nurdan Usta

Styling: Feray Kanpolat



Dikkat dikkat!

Modanın en göz alıcı renklerinden olması sizi aldatmasın, sarıyı gece kıyafetlerinde kullanmak ustalık ister. Dikkat çekmek ve dikkat çekici olmak arasındaki farkı kanıtlamak için özellikle aksesuar seçimlerine özen gösterin. Abartıdan uzaklaşın.





Alexis Mabille





Max Mara



Podyum yandı!

Ünlü tasarımcılar ilkbahar-yaz sezonunda iddialarını konuşturdu. Sarının neredeyse her tonu podyumdan geçti.





Schiaparelli





Rochas



Neon alarm

İşte bu başka! Sarının yeşile yakın neon tonu her yerde karşınıza çıkacak. Özellikle transparan trençkot ya da gömleklere çok yakışıyor.



