Güzellikten beklentilerimizi ters köşeye yatıran MLMA (Me Loves Me Alot, kendimi çok seviyorum) yüzünü bir tuval gibi kullanan Seullu bir sanatçı.

Güzellikten beklentilerimizi ters köşeye yatıran MLMA (Me Loves Me Alot, kendimi çok seviyorum) yüzünü bir tuval gibi kullanan Seullu bir sanatçı. Maddi durumu pek de iyi olmayan bir aileden gelen MLMA, imkansızlıklardan doğan yaratıcı güçle çocukluğunda tuvalet kağıtlarıyla bile sanat yaptığını söylüyor. Yüzünü farklı tekniklerle deforme ederek bir sanat malzemesine dönüştüren sanatçı, Kore merkezli Skoot markasının yeni koleksiyonuna da ilham veriyor. Son dönemde Instagram’da popülerliği giderek artan MLMA, sosyal medya sayesinde dünyanın ne kadar küçük olduğunun ve daha fazla insana ulaşmak istediğinin de vurgusunu yapıyor. Bu ayın en keşfedilesi hesabı, anti güzellik kavramıyla sanatı harmanlayan @melovemealot olabilir.





