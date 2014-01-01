Sanatsever babalar için şık ve sanatsal tasarımlar

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Babalar Günü’nde, babası için hediye arayanlara şıklık ve sanat bir arada

Freywille 2014 yaz koleksiyonuyla, Babalar Günü’nde, babası için hediye arayanlar için şıklığı ve sanatı bir araya getiriyor. Farklı tarzlara sahip babalara hediye edebileceğiniz geniş koleksiyonu ile özel bir hediye arayanlar için ışıltılı aksesuar çeşitleri babanıza olan sevginizin unutulmaz bir işareti olacak.18 ayar altın mine işlemeleri kol düğmeleri, Belvedere kravatları ve Alexander the Great dolma kalemi gibi aksesuarlara kendine has yorumu ile hayat veren marka, babalara sofistike dokunuşla birlikte zarif bir görünüş sunuyor. Dünyaca ünlü ressamlara, tarihe, kültürlere, şehirlere, etniklere ve doğaya adanmış koleksiyonlar hazırlayan Freywille, günün modasını yakından takip eden ve günlük hayatta da rahatlıkla kullanılabilen tasarımları babalarla buluşturuyor.