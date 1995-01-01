Yeni yılla birlikte renklerin iktidar mücadelesi, dogmatizmin ayarlarıyla oynuyor. Yüzyıllık pembenin moda, teknoloji ve tasarımdaki dokunulmazlığı tehlikede. Z jenerasyonunun cinsiyetsiz ve cool duruşu, yüksek modanın kalbini sarı ve tonlarına boyamaya başladı bile. Şimdi sevimli pembe gözlüklerinizi yavaşça yere bırakın, çünkü dünya artık sapsarı!

Yazı: Simay Engür



Kadınların pembeyle olan sonsuz flörtü oyuncaklardan, pembe panjurlu evlere kadar uzanır. Pembe rengi, önceleri cinsiyet kimliğimizin yegane temsilcisiyken geçtiğimiz yıllarda teknoloji, moda ve tasarımın her türlü alanında varlığını sürdürmeye devam etti. Üstelik pembe bu kez somon, bej ve şeftali tonlarını da yanına alıp envaiçeşit görünümde karşımıza çıkarak vazgeçilmezliğini yeniden ilan etmişti. Wes Anderson’ın Büyük Budapeşte Oteli’ni bir düşünün, kılıktan kılığa girmiş yüzlerce pembe! Oysa şimdi kadın ve erkeği keskin çizgilerle ayırmayan, son derece eşit ve toplumsal normların dışına çıkan cinsiyetsiz bir bakış açısı, yüksek modayı da ekseninden oynattı diyebiliriz. Peki tüm bu sosyal dalgalanmaların ardında ne var dersiniz? Koskocaman bir nesil: Z jenerasyonu. 1995 ve 2010 yılları arasında doğanlardan oluşan bu yeni çiçek çocukların en büyük özelliği cinsiyet ayrımlarına karşı asi duruşları. Hal böyle olunca kusursuz kadın idealini ters köşeye yatıran, sıfır beden olma hayallerini suya fırlatan, direnen, cool ve başına buyruk gençlerin etkisiyle neredeyse tüm markalar gelecek stratejilerini Z jenerasyonunun güvenli kollarında buluyor. Chanel ve Lily-Rose Depp iş birliği, Comme des Garçons’un tasarladığı emoji seti ve büyük bedenlerin modayla yakın temasına destek veren H&M markalarını bir düşünün. Markaların cinsiyetsiz, normların dışına çıkan ve dijital dünyanın sınırlarında gezen adımları sizce de sanal dünyanın yeni çiçek çocuklarına yönelik değil mi? Artık dünyayı anlamanın Z neslini anlamaktan geçtiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Ne de olsa 2020 yılına geldiğimizde bu genç nesil nüfusun üçte birini oluşturuyor olacak.







Z jenerasyonu sarısı

Peki tüm bunların renklerle ne ilgisi var? Z jenerasyonunun cinsiyet ayrımı gözetmeyen tavrı ve giderek artan feminist yaklaşımların sarı tonlarda yankı bulmaya başlaması tırnak içinde bahsedilmesi gereken detaylar. Çünkü sarı tonları, cinsiyet konusunda köküne kadar tarafsız ve optimist bir nesli temsile geçti. Kültür, güzellik, teknoloji ve birçok alanda trend tahminlerini yapan Amerikan şirket J. Walter Thompson’a göre 2018’le birlikte bin bir surat pembe, yüzyıllık tahtını sarı ve tonlarına bırakıyor. Elbette ki yeni neslin cinsiyetsiz ve cool duruşuna paralel bir aşkla ‘Z jenerasyonu sarısı’ yükselişe geçiyor! Neredeyse tüm dünyanın renk iletişimine yön veren Pantone, İlkbahar 2018 için belirlediği 12 trend rengin arasına Lime Punch ve Meadowlar olmak üzere sarının iki ayrı tonunu ekledi. Şunu söyleyebiliriz ki; tüm bu gelişmelerle birlikte sarı ve tonları, cinsiyet ayrımı gözetmeyen trendlerin G noktası halini almaya başladı. Elbette ki bu pembenin mutlak sonu değil; ancak neredeyse son 50 yıldır sarı dışında hiçbir renk bir düşüncenin, neslin ve hayat tarzının yansıması olarak karşımıza çıkmamıştı. Ne dersiniz genç neslin cinsiyetsiz çizgisi, yeniden yazdığı güzellik kavramı ve sınırsız özgürlüğü, yaşadığımız yeri dev bir muz cumhuriyetine dönüştürebilir mi?







Z’nin altın çocukları

Yeni çiçek çocukların en bilinen özelliği yaşıtları tarafından desteklenme ve onay alma eğilimi. Hal böyle olunca, sarı devriminin başrol oyuncuları elbette ki sosyal medyayı her daim sallayan popüler isimler oluyor. Stranger Things’in yükselen yıldızı Millie Boby Brown’un sapsarı Kenzo elbisesi, Instagram’da en yüksek takipçiye sahip Selena Gomez’in Fetish (Fetiş) video klibindeki sarı tonların hakimiyeti, Maybelline gecesinde Gigi Hadid’in tepeden tırnağa sarı görünümü bu yeni ‘must have’ rengin fitilini ateşleyen sıkı örneklerden. Elbette Rihanna’yı da unutmamak gerekiyor! Geçtiğimiz yılın son aylarında Barbados’un 51’inci bağımsızlık günü kutlanırken ‘Rihanna Drive’ sokağının da açılışı gerçekleşti. Bu özel günde Rihanna, sarı ve tonlarının özgür topraklarında dolaşan bir görünümle bu yeni renk trendinin öncülerinde olmayı başardı. Sanal dünyanın çiçek çocukları, sosyal medyanın etkileşim rüzgarını da arkasına alarak sarının cinsiyetsiz, optimist ve özgür topraklarına göç edecek gibi görünüyor, siz ne dersiniz?



