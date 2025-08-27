Şehirden uzakta: Bu yazın 4 farklı tatil stili

Yelkenlide gün batımını izlemek, şık bir restoranda yeni lezzetler keşfetmek, çadırın yanına çekilen kamp sandalyesinde doğayla bütünleşmek veya bir festival alanında sabaha kadar dans etmek! Rotanız ne olursa olsun stilinizle kendinizden söz ettirmeyi başarmak bizim için bir zevk. Dört farklı tatil stiliyle, bu yaz hem modaya hem maceraya yer açın!

1 / 32
Şehirden uzakta: Bu yazın 4 farklı tatil stili - Resim : 1

Elele Temmuz - Ağustos 2025 sayısından

Hazırlayan: Merve Güreş

TEKNE STİLİ

2 / 32
Şehirden uzakta: Bu yazın 4 farklı tatil stili - Resim : 2

Vakkorama 7995 TL

3 / 32
Şehirden uzakta: Bu yazın 4 farklı tatil stili - Resim : 3

Massimo Dutti 4250 TL

4 / 32
Şehirden uzakta: Bu yazın 4 farklı tatil stili - Resim : 4

Balmain (Beymen) 38.649 TL