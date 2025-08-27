Şehirden uzakta: Bu yazın 4 farklı tatil stili
Yelkenlide gün batımını izlemek, şık bir restoranda yeni lezzetler keşfetmek, çadırın yanına çekilen kamp sandalyesinde doğayla bütünleşmek veya bir festival alanında sabaha kadar dans etmek! Rotanız ne olursa olsun stilinizle kendinizden söz ettirmeyi başarmak bizim için bir zevk. Dört farklı tatil stiliyle, bu yaz hem modaya hem maceraya yer açın!
Elele Temmuz - Ağustos 2025 sayısından
Hazırlayan: Merve Güreş
TEKNE STİLİ
Vakkorama 7995 TL
Massimo Dutti 4250 TL
Balmain (Beymen) 38.649 TL