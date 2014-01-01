Şehirli güzel

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Fabrika’nın Sonbahar-Kış 2014/2015 koleksiyonunda gösterişli çiçek desenleri, keskin çizgiler, asi deriler, geometrik formlar, iddialı yılan ve leoparlar, yerel ve etnik dokunuşlar; zamansız detaylar ve modern kulplarla birleşiyor.

Fabrika, 2014/2015 Sonbahar-Kış sezonunu cesur, özgür ruhlu ve stilize bir koleksiyonla karşılıyor. Fabrika kadınının siluetine farklı stillerin eşlik ettiği koleksiyon De Stijl, Neo Geo, Dark Side Mode Romance, Official Utility ve Inno Native olmak üzere 5 farklı temadan oluşuyor. Koleksiyonunun tamamlayıcısı aksesuar grubunda ise zımba baskılı bot ve ayakkabılar ile kalın tabanlı, bağcıklı stilettolar, stilize çantalar dikkat çekiyor.