Koton kadını bu kış daha yaratıcı, özgür ve göz alıcı!





Koton Kadın 2014-15 Sonbahar Kış Koleksiyonu günlük giyim kodlarını çabasız bir lüks hissi ile zenginleştirerek kış stiline farklı bir yorum getiriyor.Yeni koleksiyon, yumuşak, konforlu ve çabasız lüksü hissini; kendine güvenen şehirli kadının gardırobuna taşıyor. Bu modern-şehirli gardırop göz alıcı çizgileri, konforlu ve şaşırtıcı dokularla buluşturuyor, kadınlara yeni bir stil önerisi sunuyor. Yepyeni bir renk paleti ve doku zenginliğine sahip olan koleksiyonlar, her zamankinden fazla ‘tavır sahibi’ bir kadın imajı yaratıyor. Koton kadını bu kış daha yaratıcı, özgür ve göz alıcı bir stili yansıtıyor.Hafif, kolay ve bir o kadar göz alıcı bir siluete sahip olan Koton Kadın 2014-15 Sonbahar Kış Casual Lux Koleksiyonu yalın çizgileri modern formlara uygulayarak şaşırtıyor. Farklı ve derinlikli dokuları, lüks duygusunu çağrıştıran parçalarla zenginleştiriyor.Kış beyazı, devetüyü, duman tonları, kobalt mavisi, lacivert, antrasit ve siyah tonları; pamuk şekeri pembesi ve pudra mavisi ile tamamlanıyor. Hafif ve bornoz formlu paltolar, kaşmir dokulu boğazlı kazaklar, düşük omuzlu detaylı flüt bluzlar, yumuşak dokulu dökümlü pantolonlar, yüksek belli midi etekler, boyfriend gömlekler ve girlfriend jean’ler koleksiyonun ana parçalarını oluşturuyor. Koton Kadın 2014-15 Sonbahar Kış Casual Lux Koleksiyonu sonbaharın en kendine güvenen silüeti olmaya aday.60’lı yılların İngilteresi’nden ilham alan Koton 2014-15 Sonbahar Kış Swinging London Koleksiyonu, asi ruhu nostaljik detaylarla birleştirip çağımıza uyarlıyor. Hareketli, özgün ve rahat tavırlı stiliyle Swinging London koleksiyonu, sonbahar klasiklerine yepyeni bir tavır getiriyor. Koleksiyonun renk paletinde, bulut mavisi, pastel pembe, limonata ve pastel nane, siyah ve kış beyazı ile birlikte yer alıyor. Çift düğme detaylı, A-kesim kabanlar, bilekte biten cigarette pantolonlar, pelerinler, yüksek belli A-kesim etekler, dik yakalı kazaklar, eşarp yaka bluzlar ve elbiseler fonksiyonel şehir gardırobuna yeni bir duruş getiriyor.2014-15 Sonbahar Kış sezonun en eğlenceli silueti olan Koton Winter Boho Koleksiyonu, dünyanın farklı köşelerinden ilham alıyor. Bohem detayları, havalı ve asi tavırla destekleyen koleksiyon, kış gardıroplarına eklektik bir tavır getiriyor. Şarap ve orman meyvesi tonları, terracotta, safran, konyak, orman yeşili, acı kahve ve yumuşak beyaz gibi doğa kaynaklı renkler, etnik desenler, western detaylar, deri ve süet dokular, ponpon ve püsküller ile birlikte kullanılıyor. Panço ve battaniye-şallar, anvelop etekler, etnik bluzlar, deri ve süet pantolonlar, korsan bağlama detaylı tişörtler koleksiyonun bohem duruşunu destekliyor.