Ünlü yıldızın stilini beğendiniz mi?

Gençlerin stil ikonlarından biri olan Selena Gomez bu kez tercihini yıldızlardan yana kullanmış.Onunkine benzer bir stil yaratmaya ne dersiniz?Kalpli üst: DEBENHAMSJean şort: H&MÇanta: C&A