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Selena Gomez'in yıldızlı stili

Ünlü yıldızın stilini beğendiniz mi?
Gençlerin stil ikonlarından biri olan Selena Gomez bu kez tercihini yıldızlardan yana kullanmış.
Onunkine benzer bir stil yaratmaya ne dersiniz?



Kalpli üst: DEBENHAMS



Jean şort: H&M

Çanta: C&A



 
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