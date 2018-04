Yılın en romantik günü için en özel hediyeyi arayanların yolu Yargıcı'dan geçiyor.





Yargıcı, Sevgililer Günü şıklığınızın yanı sıra dekorasyon ürünlerinden kırtasiyeye, şallardan farklı ilgi alanlarına uygun kitaplara kadar sevdiğinizi mutlu edecek birçok hediye alternatifi sunuyor.Sevgililer Günü programınız için birbirinden şık seçenekler sunan Yargıcı, bu özel günün en zor kısmı olan hediye seçme konusunu da kolaylaştırıyor. Üstelik sadece bayanların değil, erkeklerin de ilgisini çekebilecek farklı ürünler sunan Yargıcı’da her zevke uygun hediye alternatifleri bulabilirsiniz.Kırtasiye meraklısı sevgilinizi Yargıcı’nın kalpli defterleriyle şımartabilirsiniz. Sevgililer Günü’ne uygun tasarımları ve dokulu sayfalarıyla özel bir hediye olacak bu defterleri ister içerisinde sürpriz bir notla hediye edin, ister bırakın tüm sayfaları sevgiliniz doldursun.Farklı ilgi alanlarına hitap eden tasarım, seyahat, moda, dekorasyon ve lifestyle içerikli Yargıcı kitaplar sevgiliniz için özel bir hediye alternatifi olabilir. Hem görsel hem de içerik olarak etkileyici olan bu kitaplar, kitapseverlerin, kitap hediye etmeyi sevenlerin ve yaşadığı ortamı kitaplarla süslemek isteyenlerin favorisi…Yargıcı’nın vazgeçilmez ürünleri arasında yer alan birbirinden şık şallar bu sezon yine en gözde hediye alternatifleri arasında! Zengin şal grubundan seçeceğiniz modeller, ister bayan ister erkek olsun sevgilinizin giyim tarzına rahatlıkla uyum sağlayacak ve kombinleri için mükemmel bir tamamlayıcı olacak.Sevgililer Günü için şık ve fonksiyonel dekorasyon ürünleri arayışındaysanız Yargıcı’nın zenginliği ve farlılığı ile her zevke hitap eden Dekorasyon Koleksiyonu’na mutlaka göz atmalısınız! Yaşam alanlarınızda Uzakdoğu’nun egzotik havasını estirecek porselen çiniler, demlikler, testiler ve vazolar dekorasyon meraklıları için harika bir hediye alternatifi olacak.Sevgililer Günü’nü unutulmaz kılmak ve sevgilinizi mutlu etmek için aradığınız her şey Yargıcı’da!