Sevginizin simgesi iz bıraksın...





Sevgililer gününe sayılı günler kala, çiftleri hediye alma heyecanı sarmaya başlıyor. Tek düzelikten çıkmak isteyip, hem ulaşılabilir hem de kullanışlı bir hediye arayanlara Esra Uyman’ın tasarımları ilham oluyor.Moda Tasarım ve Stil danışmanlığındaki birikimini ayakkabı tasarımına taşıyan Esra Uyman’ın koleksiyonu “aşk” kokuyor. Kadın ve erkek için özel tasarımlardan oluşan koleksiyonunda 14 Şubat Sevgililer Gününde sevgilisini şaşırtmak ve sevgisini özel kılmak isteyenlere farklı seçenekler sunuyor.Yüksek ökçeli seksi tasarımlar, şeker renklerindeki küçük topuklu parlak babetler, üzerindeki kalp ve yıldız detayları ile giyenlere sevgi ve şans getiriyor.Bu koleksiyonun ortak noktası ise detaylarda kullanılan “kalp” simgesi oluyor. Küçük bir detayla kalp simgesini özel tasarımına taşıyan bu koleksiyonun birde “izi” var. Görmeyi arzu ettiğiniz modeller www.esrauyman.com sitesinde aşkın izlerini taşımak isteyen meraklılarına sunuluyor.Sevgiyi detaylarda gizlediğini belirten Esra Uyman, ayakkabılarda yer alan kalplerin, ayakkabıları çıkardıktan sonra ayağınızda tebessüm yaratacak ufak bir “kalp” izi bırakacağını belirtiyor.Vepa 62 mağazalarında bu şık ve kişiye özel ayakkabılara Şubat ayında kolayca ulaşmak mümkün.