Moda dünyasının genç yeteneklerinden tasarımcı Ece Gözen’in Fabrika kadını için tasarladığı Ece Gözen for Fabrika Koleksiyonu’nda yer alan sezonun en gözde trendi lazer kesimli tasarımlar, stiliyle fark yaratan kadınların beğenisine sunuluyor.





Tamamen koleksiyona özel tasarladığı desenlerde kullandığı lazer tekniğini Fabrika kadınının stili ile buluşturan Ece Gözen’in tasarımları arasında lazer kesim deri etekler, crop top’lar (kısa üstler) ile kombinleniyor.Ece Gözen for Fabrika Koleksiyonu’nda yer alan lazer kesim tasarımları, zıt renklerin üzerinde de kullanabilir, trendleri takip etmektense kendi trendinizi oluşturabilirsiniz.Koleksiyonda sezonun gözdesi lazer kesim tasarımların yanı sıra, koleksiyona özel hazırlanan desen teknikleri, deri kapitone kumaşlar, jakar, ipek ve krepler, triko üzerinde püskül detaylar Ece Gözen’in yorumları ile Fabrika kadınının stiline heyecan, renk ve dinamizm katıyor.“Ece Gözen for Fabrika” koleksiyonu Fabrika mağazalarında cesur, özgür ve kendine güvenen kadınları bekliyor.