Kış rüzgarları modanın altını üstüne getiriyor, tüm ihtişamıyla estiriyor. Stilinizde güçlü savrulmalar yaratacak detayları es geçmeyin.

METALİK KARMAŞA



70’li yılların göz bebeği olan, hareketli diskoteklerin vazgeçilmez üniforması metalik ve parlak kumaşlar son derece modern kesimlerle bu kış sokaklarda hayat bulacak. Metalik etki etekten bluza, elbiseden cekete birçok markada var. Kumaş olarak abartılı oldukları için günlük, spor ve rahat parçalar ile kombinlemek doğru bir kullanım sağlayacak.

AÇIK OMUZLAR

Uzun zamandır hayatımızda olan fakat yokmuş gibi davrandığımız ve özellikle bu sonbahar-kış sezonunda devleşen açık omuzlar, şekil itibarıyla kesik, simetrik, asimetrik, düşük omuzlar şeklinde karşınıza bolca çıkacak.

DEV KAZAKLAR

İlk bakışta büyük boy kazaklar hakkında söylenecek bir şey bulamıyor olabilirsiniz ama biraz uğraştığınızda soğuk bir kış gününde bunun gibi havalı kombinlerin yerini hiçbir şeyin tutmayacağını anlarsınız. Uzun kollu, abartılı hacimleri, hantal ve sıcaklığın verdiği konforu göz önünde tutarak büyük ve geniş kazaklardan mutlaka edinmeniz gerekecek.

KADİFE BOLLUĞU

Bu kış kendinden en çok söz ettirecek kumaş açık arayla kadife olacak. Kadifenin elegan ve sofistike duruşu, sezonun genel 80’ler trendinin hatlarıyla bir araya geliyor. Gardırobunuz için seçmeniz gereken kadife parçalar ise; dar kuplu ceketler, uzun veya midi boy şık elbiseler, takım elbiseler ve tabii ki bol volanlı etekler.

ÇİZGİLİ TAKIMLAR

Klasikleşmiş çizgili kumaşlar yenilenmiş kesimler ve stillerle sokaklarda hayat bulmaya hazırlanıyor. Maskulen bir takım giymek oldukça ciddi ve klasik bir oluşum fakat bu durum farklı çizgili kumaşlara dahil olduğu zaman ortaya son derece rahat ve neo-klasik bir silüet çıkıyor. Bu iddialı silüeti spor ayakkabılar, zıt renkli gömlekler veya bluzlar ile tamamlamaya hazır mısınız?

Trend alarmı

Yıllardır kadın moda dünyasında feminen ve maskulen stiller birbiriyle yarışıyormuş gibi yansıtılır farklı tasarımlarla. Yeni sezonda en büyük eğilimlerden biri de bu ahengi akılda tutarak feminenliğin vurgulanması.Defilelerde oldukça ön plana çıkan bir diğer detay da cinsiyet belirsizliği. En öne çıkan parçalar ise; kadife ceketler, takım elbiseler, bol ve boru paça pantolonlar ve rahat kesimli kaşmir paltolar.

EBRU ŞALLI LOVES KOTON

Ebru Şallı Loves Koton Sport 2016-2017 Sonbahar/Kış koleksiyonu, bu sezona özel olarak üç farklı temadan oluşuyor. Koleksiyon, ilk olarak ‘love’ sloganı ile çıktığı yola pembe, gümüş ve siyah renkleri ön plana çıkararak devam ediyor. File detayların yanı sıra parlak dokulu kumaşlar, önceki sezonlara göre daha koyu tonlarda kullanılan tasarımlar ve bloklu modeller ‘love’ teması altında yer alan parçalarda göze çarpıyor. Lacivert ve pembe uyumunun vurgulandığı ikinci tema modellerinde ise özellikle sırt detayları, farklı kumaş birliktelikleri ve renkli parçalar dikkat çekiyor.

TOMMY HILFIGER VE GIGI HADID

Dünyaca ünlü marka Tommy Hilfiger, 2016-2017 Sonbahar/Kış sezonu için Tommy X Gigi ortak koleksiyonunu moda tutkunlarının beğenisine sunuyor. Tommy ve Gigi tarafından tasarlanan bu özel kapsül koleksiyonda, kadın spor giyimi ve ayakkabıların yanı sıra, saat ve gözlük gibi aksesuarlarla birlikte The Girl parfüm de yer alıyor. Tasarımlarda Hilfiger’ın imzası olan ‘klasik Amerikan cool’ tarzı, Hadid’in modern stillere getirdiği özgün yorumlarla buluşuyor.

PUMA VE DİDEM SOYDAN

Puma, cesur ve güçlü kadınlar için tasarlanan yeni koleksiyonunu Türkiye’de supermodel Didem Soydan ile tanıtıyor. Moda dünyasındaki kendinden emin duruşu, kimselere benzemeyen stil anlayışı ve sporu günlük hayatla buluşturan yaşam tarzıyla, Gold Pack koleksiyonunu güzel bir biçimde taşıyor. Didem’in favorisi Fierce Gold ise, markanın geçtiğimiz aylarda tanıttığı çok hafif ve çok estetik antrenman ayakkabısı Fierce modelini bir üst seviyeye taşıyor.

Toptrend

VINTAGE cat-eye stili ile dikkat çeken Jimmy Choo’nun kış koleksiyonunda yer alan Lash modeli, değiştirilebilir klips detayı ile bizlere eğlenceli bir çekicilik vadediyor. Yılan derisine ek olarak modele rock-chic bir görünüm katan siyah süet üzerine altın vida detayları Lash’in benzersizliğine vurgu yapıyor. Üstelik bu modelin siyah dışında nude renk alternatifini de bulabilirsiniz.

DESA, yeni koleksiyonunda ikonik şehir ve merkezlerden ilham alıyor. Amerika’nın unutulmaz lunaparkı Coney Island’dan esinlenen koleksiyonunda genç, dinamik ve canlı bir tarzı benimseyen marka, renkleri ve deriyi harmanlayan bordo, krem ve lacivert tonlarına dikkat çekiyor. Özelikle bu simetrik kesimli sırt çantası, koleksiyonun en dikkat çekici parçaları arasında.

APPLE Watch Nike+ koşmak için emsalsiz bir motivasyon sağlarken, size özel spor programına ve ilerleme durumunuza uyarlanan antrenman planları ile dünyanın en iyi koçlarından ve atletlerinden yol gösterici bilgiler barındırıyor. İster yeni başlayanlar ister yıllarını bu işe vermiş maratoncular olsun, Apple Watch Nike+ koşu tutkunlarına eşlik eden en gelişmiş saat olarak yeni sezona iddialı bir giriş yapıyor.