Sezonun öne çıkan sokak stili saten parçalar

Gece davetlerinden gündüz kuşağına, ışıltılı podyumlardan kalabalık caddelere ve objektiflerin karşısından vitrin camlarındaki yansımalara uzanan saten parçalarla buluşmanın mutluluğu içindeyiz.

Onlar, günün her saatine uygun modern ve şık tavrıyla günlük stilimizin mutlak yıldızı. Elbiseler, gömlekler, crop top’lar, pantolonlar, terlikler, çantalar, kimonolar ve aksesuarlar bugünlerde satenin ipeksi dokunuşuyla daha da gösterişli bir hava kazanıyor.

Saten kumaşlı parçalar, feminen havasıyla neşeli ve seksi bir görünümü tam 12’den vuruyor. Saten crop top ve üzerine bir ceket ile ciddiyeti, sneaker ile bir araya gelen saten pantolonlarla casual görünümü, çiçek desenleriyle süslü saten bir elbiseyle mevsim normallerini yakalamak mümkün.

Oversize gömleklerle tamamlayabileceğiniz saten etekler ise günün her saatine uygun bir görünümün anahtarı olabilir. Maskülen ve feminen stil kodlarının muhteşem uyumuna hayranız! Basic tişörtler ve sandaletler ile tamamlanacak bir görünümün yıldız parçası olacak saten şortlar, bol kesimli pantolonlar ya da mini etekler ise sade ve gösterişli bir görünümün formülünü veriyor.

Kate Hudson’ın ‘How to Lose a Guy in 10 Days/Bir Erkek 10 Günde Nasıl Kaybedilir?’ filminden hafızamıza kazınan sarı elbisesine olan tutkumuzu ise acil durumlar için bir kenara not ediyoruz. Tabii, unutan varsa… Saten parçalar, günün her saatine uygun formu, duruşu ve modern havasıyla bu ayın favorisi ve çabasız şıklığın adresi. ‘Sokak stilinin trend avcısı’ unvanınızın tıpkı nadide bir saten kumaş gibi elinizden kayıp gitmesine izin vermeyeceğinizi biliyor ve bir akşamüstü pişti olmama umuduyla veda ediyoruz.

