Sihirli jean'ler!

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Marks & Spencer'ın, ‘Kalça Kaldıran ve Şekillendiren Jean'lerine bayıldık!

Eğer üzerinize oturan bir jean bulamıyorsanız, rahatlığını çok sevmenize rağmen jean'lerin kalçalarınızı büyük göstermesinden şikayet ediyorsanız, Marks & Spencer mağazalarında yerini alan "Kalça Kaldıran ve Şekillendiren Jean"lerle tanışın. Kuvvetli streç kumaş özelliği ile güçlü şekillendirme sağlayan bu pantolonlar, akıllı dikiş teknolojisiyle kaldırma ve şekillendirme özelliği sağlıyor! Straight leg, skinny ve slim boot olmak üzere 3 farklı modeldeki pantolonlar, 5 farklı da renk alternatifine sahip.