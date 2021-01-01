Bir jean ve kazak ikilisi her zaman iyi görünür. Zaten her
gün inanılmaz kombinler hazırlayacak değiliz ancak bazen bir kazak o kadar
güzel olur ki başka bir şeyleri öne çıkarmanız gerekmez. İşte böyle kilit
parçalarla öne çıkan kombin önerilerinden ilham alabilirsiniz.
Kazak, tayt ve bot üçlüsü
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Dünyanın en klişe üçlüsü diyebilir miyiz? Yine de
konforundan vazgeçmeyenlerin ilk tercihi olan bu üçlüyü farklı bir görünüm
haline getirmek çok zor değil. Tek yapmanız gereken bir parçada iddianızı
ortaya koymak. Mesela beyaz bir çizme, tüm üçlüyü tamamen farklı kılabilir.
Farklı yakalar ve paçalar bir arada
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Kayık yaka, U yaka ya da off shoulder üstleri yüksek belli
geniş paçalı pantolonlarla bir araya getirin. Siyah bir botla her şey tamam!
Kare uçlu yeni trend botlardan biriyle bu görünümü farklılaştırablir, 90’lar
havasını stilinize yansıtabilirsiniz.
Fermuarlı sweatshirt ve midi etek
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Midi eteklerinizi tekrar tekrar giymelisin, çünkü onlar her
kombine yakışıyor. Loafer ayakkabılarla görünümünüzü daha farklı hale getirebilirsiniz.
Fermuarlı sweatshirtlerin çocuksu bir hava vereceğini düşünüyorsanız, oversize
kazakları deneyin.
Gri ve sarı ikilisi
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Bu yılın Pantone renkleri birbiriyle gayet uyumlu sarı ve
gri. Bu ikiliyi kışa dahil edin ve renkli bir görünüm yakalayın. Gri ekoseli
bir pantolon ve pastel sarı kazakla bir anda 70’leri geri getirebilir, cool bir
kombin yaratabilirsiniz. Görünümü bir trençkot ya da kabanla tamamlayın!
Deri pantolona şans verin
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Deri hakkında önyargılarınız olabilir, örneğin vücudunuzu
terletebileceğini düşünebilirsiniz. Ama kaliteli ve deri görünümle çok fazla
ürün var. Yine yakasıyla farklılaşan bir üstü deri pantolonla buluşturup şık
bir çantayla da görünümünüzü tamamlayabilirsiniz.