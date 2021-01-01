Bir kıyafet alırken dikkat ettiğimiz en önemli konulardan biri de günlük hayatımıza kolayca adapte edebilmemiz. Sonuçta her seferidne nasıl kombinleyeceğinizi bilemediğiniz kıyafetleri sık sık almak istemezsiniz. Hem düşünmeden giyinebileceğini hem de giydiğinizde üzerinizde havalı duracak kombin önerileriniz hazır.

Bir jean ve kazak ikilisi her zaman iyi görünür. Zaten her gün inanılmaz kombinler hazırlayacak değiliz ancak bazen bir kazak o kadar güzel olur ki başka bir şeyleri öne çıkarmanız gerekmez. İşte böyle kilit parçalarla öne çıkan kombin önerilerinden ilham alabilirsiniz.

Kazak, tayt ve bot üçlüsü



Fotoğraf: slipintostyle

Dünyanın en klişe üçlüsü diyebilir miyiz? Yine de konforundan vazgeçmeyenlerin ilk tercihi olan bu üçlüyü farklı bir görünüm haline getirmek çok zor değil. Tek yapmanız gereken bir parçada iddianızı ortaya koymak. Mesela beyaz bir çizme, tüm üçlüyü tamamen farklı kılabilir.

Farklı yakalar ve paçalar bir arada



Fotoğraf: smythsisters



Kayık yaka, U yaka ya da off shoulder üstleri yüksek belli geniş paçalı pantolonlarla bir araya getirin. Siyah bir botla her şey tamam! Kare uçlu yeni trend botlardan biriyle bu görünümü farklılaştırablir, 90’lar havasını stilinize yansıtabilirsiniz.

Fermuarlı sweatshirt ve midi etek



Fotoğraf: brittanybathgate

Midi eteklerinizi tekrar tekrar giymelisin, çünkü onlar her kombine yakışıyor. Loafer ayakkabılarla görünümünüzü daha farklı hale getirebilirsiniz. Fermuarlı sweatshirtlerin çocuksu bir hava vereceğini düşünüyorsanız, oversize kazakları deneyin.

Gri ve sarı ikilisi



Fotoğraf: greceghanem

Bu yılın Pantone renkleri birbiriyle gayet uyumlu sarı ve gri. Bu ikiliyi kışa dahil edin ve renkli bir görünüm yakalayın. Gri ekoseli bir pantolon ve pastel sarı kazakla bir anda 70’leri geri getirebilir, cool bir kombin yaratabilirsiniz. Görünümü bir trençkot ya da kabanla tamamlayın!

Deri pantolona şans verin



Fotoğraf: _jessicaskye

Deri hakkında önyargılarınız olabilir, örneğin vücudunuzu terletebileceğini düşünebilirsiniz. Ama kaliteli ve deri görünümle çok fazla ürün var. Yine yakasıyla farklılaşan bir üstü deri pantolonla buluşturup şık bir çantayla da görünümünüzü tamamlayabilirsiniz.