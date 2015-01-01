Davetlerde şıklığınızla göz karmaştırırken, şık ve zarif görünmek istiyorsanız, Roman'ın koleksiyonuna göz atın.

Yaz aylarının gelişiyle davetler, eğlenceli partiler, kokteyller takvimimizde yerini almaya başladı.Roman gece koleksiyonun’da yüksek dozda şıklık içeren jakarlar, pırıltılı organzeler, ilgi çekiçi kumaş detayları arasında uçuşan, romantik yaz gecesi elbiseleri, nakış ve gösterişli taşlar ile süslenmiş kokteyl elbiseleriyle geceye hareket katıyor. Koleksiyonun vazgeçilmez parçaları arasında yer alan gösterişli aksesuarlar adeta tek başına birer ikon.Sade bir elbiseyi bile göz alıcı kılan değerli taşlar ve metal detaylar, ışıltılı parçalarla kombinlenerek sizi gecenin yıldızı olmaya davet ediyor.