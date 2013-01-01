Yeni ilhamların, yeni planların, yeni başlangıçların mevsimi geldi! Ve elbette, hayatın akışına ayak uydururken sonbahar siluetinizi yenilemenin vakti de... Ilık ve serine doğru çıktığınız bu yolculukta sıkı tutunun! 2017-2018 Sonbahar/Kış trendleri, sıra dışı ve oldukça iddialı!

YÜKSELEN KIRMIZI

Duyguların en yoğunu, en doygun bir şekilde karşınızda olsa, o ne renk olurdu? Bu soru, sezonun kilit rengini ortaya çıkarıyor. Çünkü ‘kırmızı’ her yerde karşımıza çıkıyor. Hem asil hem de çarpıcı olmayı başaran bu ilham kaynağı rengi acil edinmelisiniz. Zira bu sezon ‘little black dress’ yerini ‘little red dress’e’ bırakıyor. Oscar de la Renta kırmızının her tonuyla bizi etkilemeye başarıyor, Dolce Gabbana ilham perilerini bize yolluyor ve Givenchy de bizi kendine hayran bırakıyor.







KADİFE DÜŞLER

Yumuşak, sade, naif; sanki bir düş gibi... Yaklaşık iki sezondur zirveden inmedi. Bu sezon da sezon açılışını birlikte yapıyoruz. Yenilenen yüzü ‘daha romantik, daha pastel ve daha suit’ olacağını söylüyor. 70’ler dönemini andıran fitilli kadife takımlarıysa oldukça fazla göreceğiz. Peki nerede en sık görüyoruz? Alberta Ferretti, Dolce Gabbana ve Acris ilk aklımıza gelenlerden...



