Oscar Ödülleri sahiplerini bulurken, kırmızı halıda da ünlülerin şıklık yarışı vardı! En az kıyafetler kadar aksesuarlar da göz alıcıydı...

Oscar Ödül Töreninde en az ödüller kadar önemsenen bir konu daha var ki, o da ünlülerin törende ne giydikleri...Ünlülerin kıyafet seçimi, hangi modacı ile çalıştıkları, saçları, makyajları, takıları, ayakkabıları her zaman en çok merak edilen konular arasında.Bu yıl 87. si düzenlenen Akademi Ödüllerinde de kırmızı halı yine birbirinden şık ünlülerin seçimlerine tanık oldu. Bu kez bütüne odaklanmayıp, detaylara daldık ve kıyafetlerin tamamlayıcısı aksesuarlara bakalım istedik...KIRMIZI HALI FOTOĞRAFLARI İÇİN