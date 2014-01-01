Fulya İlkmen, Sonbahar/Kış 2014 - 2015 koleksiyonunda ilham aldığı şehirli kadın portresiyle, hem şıklığı hem de rahatlığı gözler önüne seriyor.





Fulya İlkmen, İstanbul’un kendine has rengini, şehrin gizemli büyüsünü ve ancak şehri derinden hissedenlerin görebileceği desenleri, tasarımlarıyla öne çıkarıyor. Soyut desenlerin somut hale geldiği parçalar, Fulya İlkmen Sonbahar/Kış 2014 – 2015 koleksiyonuna dair ipuçlarını veriyor.Fulya İlkmen’in sonbahar kış koleksiyonunda sade ama zarif bir görüntü ön planda. Koleksiyon; siyah ve mürdüm gibi ağırbaşlı renklerle, pembe ve bej gibi neşeli tonları bir araya getirerek sonbaharı ve kışı tüm detaylarıyla yansıtıyor. Desenli ceketler, zarafetin deride vücut bulduğu bluzlar, çabasız şıklığı destekleyen crop top’lar, gösterişten uzak ama şık etekler, sadeliğin çekiciliğini yansıtan elbiseler Fulya İlkmen’in koleksiyonunda öne çıkıyor. Farklı desenler ve kontrastlar insanın hayatına kattığı enerjiyi vurgulamak için bir arada kullanılıyor.Sezonun yeni trendleri, küçük moda kaçamakları, zamansız bir stil ile renkli, tarz sahibi ve çaba harcamadan yaratılan şıklığın hepsi ve daha fazlası Fulya İlkmen sonbahar kış koleksiyonunda yer alıyor. Fulya İlkmen koleksiyonunun DNA’sında yer alan print desenler şehirli kadınların da radarına girecek.