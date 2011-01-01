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Bu butik herkesi mutlu ediyor!
Fenerbahçe’de dört ay önce açılan A5
butik her kesimden insanı mutlu eden
cinsten bir butik. Özel tasarımlı çantalar,
şık gece kıyafetler, günlük elbiseler,
aksesuarlar… Burada başka hiçbir
yerde göremeyeceğiniz tasarımlarla
karşılaşabilirsiniz. Mağazada büyük
beden ürünler de bulunuyor.
Adres: Dr. Faruk Aynaoğlu Cad. Harika
Apt. No: 6 Fenerbahçe-İstanbul
Tel: (0216) 541 00 70
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İstinye Park'a yeni soluk
Eğlenceli tasarımları
ile her sezon
modaseverlerin
kalbini fetheden Marc
by Marc Jacobs,
Türkiye’deki yeni
butiğini Ístinye Park’ta
açtı. Butikte 2011
ilkbahar-yaz hazır
giyim koleksiyonunun
yanında teknoloji
aksesuarları da
sunuluyor.