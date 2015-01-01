Siyah cazibe

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Argento Beachwear’in 2015 koleksiyonunda yer alan birbirinden iddialı tasarımlarında canlı renklerin yanı sıra siyah her zamanki gibi vazgeçilmezliğini koruyarak dikkat çekiyor.

2015 katalog çekimlerini Miami’de Amerikalı model Joy Corrigan ile gerçekleştiren Argento’nun siyah mayokini ve bikinileri oldukça iddialı. Mayo, mayokini ve bikinide şıklığı ve ayrıntıları ön planda tutan Argento Beachwear'da vücudun kıvrımlarını ortaya çıkaran modeller, gizemli bir hava yaratmayı başarıyor. Bu sene yine son yılların dikkat çeken modası püskül Argento’nun tasarımlarında yeni ve farklı versiyonlarıyla kullanılarak tasarımlara dikkat çekilmiş… Dantel aksesuarların ve transparanın da yer bulduğu koleksiyonda yüksel bel altlar da farklı beğenilere hitap ediyor.