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Siyaha komplo: Gri!

Gri siyahın tahtını sallar mı bilinmez ama, siyahtan rol çalacağı kesin!
‘Grinin 50 Tonu’ kitabıyla iyice alevlenen gri aşkı bugünlerde tavan yaptı. En açığından koyusuna tüm tonlarıyla kadınların siyaha alternatif benimsedikleri gri tam anlamıyla
rüşdünü ispatlamış durumda.

Tepeden tırnağa tek renk giyinmeyi sevenler tercihini griden yana yaptığında küçük oyunlarla ona karakter katabilir. Grinin ağırlığını aksesuarlarla canlandırmak; ciddiyetini triko bir
üstle yumuşatmak ise çok kolay.

Grinin koyu tonları özellikle aksesuarlara çok yakışıyor. Her renkle uyum sağlamaları ise kombin oluştururken işinizi kolaylaştırıyor.
  Fotogaleri: Grinin 50 tonu
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