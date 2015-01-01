“BLACKORBLACK” çok özel tasarımları ile hayatınızın en siyah parçası olacak…





Siyahın yalın ve çekici hikayesinden ilham alarak tasarımın yaratıcı çizgileriyle buluşturan “BLACKORBLACK” zamansız parçaları ile dikkat çekiyor. Her biri ayrıcalıklı detaylarla tasarlanan “BLACKORBLACK”, koleksiyonlarını güçlü, bakımlı, modern şehirli kadınların ve tüm siyah severlerin beğenisine sunuyor.Tuğçe Aşçıoğlu Hendem ve Büşra Günay’ın 2015 yılında kurduğu “BLACKORBLACK” tasarımlarında, keskin ve geometrik hatlar öne çıkıyor. Sadece kadınlar için hazırlanan tasarımlar arasında gömlekten bluzlara, tulumlardan elbise ve pantolonlara kadar oldukça geniş seçenekler sunan “BLACKORBLACK” ile hayatınızın her anında giyebileceğiniz zamansız parçaların siyaha yolculuğuyla tanışacaksınız.