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Siz hangi yıllara aitsiniz?

Lady Faith markasının yaratıcısı tasarımcı Nazlı Soylu’ nun Auvintage.com’a özel koleksiyonu, ait hissettiğiniz yılların ışığını yansıtacak özel tasarım t-shirtleriyle sadece Auvintage.com’da
Vintage tutkunlarına ve modaseverlere eşsiz parçalara ulaşma imkanı sağlayan Auvintage.com; Lady Faith – Nazlı Soylu’ nun sadece Auvintage.com’a özel  olarak hazırladığı tişört koleksiyonunu, vintage tutkunlarının beğenisine sunuyor.

Her kadının içinde her yıldan bir ışık taşıdığına ve o döneme ait tarzı, bugünün stiliyle birleştirdiğine inanan Nazlı Soylu’ nun koleksiyonu 6 parçadan oluşuyor ve 40lar-50ler-60lar-70ler-80ler-90lar’ın modasından farklı kombinler, beyaz basic tişörtler üzerinde hayat buluyor.

Kendinizi ait hissettiğiniz yıllardan özellikleri üzerinizde taşımak, size uyan kadını seçip ışığınızı yansıtmak için Lady Faith for Auvintage koleksiyonu Auvintage.com’da sizleri bekliyor.

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