Lady Faith markasının yaratıcısı tasarımcı Nazlı Soylu’ nun Auvintage.com’a özel koleksiyonu, ait hissettiğiniz yılların ışığını yansıtacak özel tasarım t-shirtleriyle sadece Auvintage.com’da





Vintage tutkunlarına ve modaseverlere eşsiz parçalara ulaşma imkanı sağlayan Auvintage.com; Lady Faith – Nazlı Soylu’ nun sadece Auvintage.com’a özel olarak hazırladığı tişört koleksiyonunu, vintage tutkunlarının beğenisine sunuyor.Her kadının içinde her yıldan bir ışık taşıdığına ve o döneme ait tarzı, bugünün stiliyle birleştirdiğine inanan Nazlı Soylu’ nun koleksiyonu 6 parçadan oluşuyor ve 40lar-50ler-60lar-70ler-80ler-90lar’ın modasından farklı kombinler, beyaz basic tişörtler üzerinde hayat buluyor.Kendinizi ait hissettiğiniz yıllardan özellikleri üzerinizde taşımak, size uyan kadını seçip ışığınızı yansıtmak için Lady Faith for Auvintage koleksiyonu Auvintage.com’da sizleri bekliyor.