Vintage tutkunlarına ve modaseverlere eşsiz parçalara ulaşma imkanı sağlayan Auvintage.com; Lady Faith – Nazlı Soylu’ nun sadece Auvintage.com’a özel olarak hazırladığı tişört koleksiyonunu, vintage tutkunlarının beğenisine sunuyor.
Her kadının içinde her yıldan bir ışık taşıdığına ve o döneme ait tarzı, bugünün stiliyle birleştirdiğine inanan Nazlı Soylu’ nun koleksiyonu 6 parçadan oluşuyor ve 40lar-50ler-60lar-70ler-80ler-90lar’ın modasından farklı kombinler, beyaz basic tişörtler üzerinde hayat buluyor.
Kendinizi ait hissettiğiniz yıllardan özellikleri üzerinizde taşımak, size uyan kadını seçip ışığınızı yansıtmak için Lady Faith for Auvintage koleksiyonu Auvintage.com’da sizleri bekliyor.