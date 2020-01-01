Smart casual, yani iş odaklı giyim tarzı rahat ve doğal... Bu tarz için klasik ve rahat parçaları kombinleyebilmek gerekiyor. Trikolar, kotlar, kumaş pantolonlar, ipekli bluzlar, rahat ayakkabılar… Her parça bir diğeriyle beraber smart casual dinamizminin bir parçası olabilir. Bu tarzın değişmez birkaç parçasına birlikte göz atalım.

Smart casual, yani iş odaklı ama dinamik, ciddi ama doğal... Hem iş dünyasının bir parçası olan hem de tarzlarının dışına çıkmaya zorlanmayan kadınlar ofiste kendilerini iyi hissediyor. Smart casual tarz için klasik ve rahat parçaları kombinlemek gerekiyor. Bu tarzın değişmez birkaç parçasına birlikte göz atalım.





Tamamlayıcı Trikolar

Trikolar smart casual tarzda kumaş pantolonların ve eteklerin mükemmel tamamlayıcısı olarak karşımıza çıkıyor ve ceketlerle de harika kombinleniyor.













Klasik Bir Hava Katmak İçin

Daha ciddi bir smart casual tarz için klasik kesim lacivert bir ceketten yardım alınabilir. Sürpriz toplantılar için beyaz gömlek, kahverengi tonlarında bir pantolon ve lacivert ceket formülü aklınızda olsun.











Rahat ve Şık

Bisiklet yaka triko ve gömlek ikilisi smart casual tarzın en genç kombinlerinden biri. Şık, sade ve biraz maskülen. Rahat geçmesini istediğiniz keyifli günler için doğru tercih.











Basit Bir Çözüm

Şık ve son derece basit bir smart casual çözüm için beyaz gömlek yine vazgeçilmezler arasında. Taba, kahverengi ve bej tonlarını beyazla bir araya getirmek iyi bir fikir olabilir.









Kazak Ceket İkilisi

Gündelik yaşamın çizgilerine biraz daha yaklaşan bir smart casual tarz yakalamak da mümkün. Kazakla kombinlenen ceketler ve bol pantolonlar bu etkiyi yaratıyor.







Rengin Mevsimi Olmaz

Renklerle arası daha iyi olanlar kendi tarzlarını yaratmanın bir yolunu buluyorlar. Kışa ait sayılmayan renkleri bir araya getiriyorlar.











Genç Siyah

Smart casual tarzda siyahın bile farklı bir etkisi var. Klasik siyahın mesafeli duruşu bu tarzda yerini sıcaklık ve dinamizme bırakıyor.











Bir Gömlek Üstün

Dikkatleri dökümlü, farklı, açık renk bir gömleğe toplamak da smart casual çözümlerden bir diğeri. Kumaş pantolonlar ve hatta kotlarla bu hafif iddialı gömlekleri kombinlemek çok keyifli.











Bol ve Özgür

Bol kazaklardan ve bol olan hiçbir şeyden vazgeçemeyenler de bu tarzın temsilcileri arasında yer alıyor, iş hayatına renk getiriyorlar.









