Banana Republic 2015 kış koleksiyonu...

Banana Republic, 2015 Kış koleskiyonunda hem soğuk havalara meydan okuyan şeçenekler hem de yeni yıla özel hazırlanan ürünler yer alıyor.Kadın koleksiyonunda öne çıkan ürünlerden biri de ipek, ütü gerektirmeyen ‘’non-iron’’ gömlekler, vücudu sararak şeklini alan ‘’sloan-fit’’ pantolon ve etekler.